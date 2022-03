Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur le départ, Mbappé envoie un terrible signal pour sa prolongation !

Publié le 20 mars 2022 à 16h30 par Bernard Colas mis à jour le 20 mars 2022 à 16h31

Alors qu’il a fait du projet sportif sa priorité pour la suite de sa carrière, Kylian Mbappé attend des garanties de la part du PSG avant d’envisager une prolongation. Le Bondynois n’a toutefois pas été rassuré par la prestation de son équipe ce dimanche à Monaco (3-0) et l’a fait savoir, à quelques mois de la fin de son contrat.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir, bien qu’une grosse tendance se dégage dans ce dossier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le champion du monde tricolore n’a encore rien signé, mais possède déjà un accord moral avec le Real Madrid pour son arrivée en Espagne cet été. Avant de trancher définitivement sur le sujet, Kylian Mbappé est à l’écoute des propositions de Florentino Pérez et du PSG, prêt à tout pour conserver sa star. Si le Qatar veut offrir un contrat légendaire à Kylian Mbappé, ce dernier voit les choses autrement, conscient qu’il récupérera un chèque important quel que soit son choix. Le Bondynois veut être fixé sur le projet mis en place au PSG, faisant du critère sportif sa priorité. L’élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions a marqué un premier coup d’arrêt pour le club parisien, et cela ne s’est pas arrangé avec la lourde défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0) ce dimanche, incitant Kylian Mbappé à tirer la sonnette d’alarme.

Mbappé se lâche après la claque à Monaco