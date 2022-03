Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui peut remplacer Kylian Mbappé à Paris ?

20 mars 2022

Avec la fin de contrat de Kylian Mbappé qui approche à grand pas on se prépare au pire au Paris Saint-Germain, puisque trouver un successeur à la star française ne sera pas simple. Selon vous, quel serait le meilleur choix pour remplacer Mbappé au PSG ?

On va vivre trois mois riches en rebondissements. Le 30 juin prochain sera le dernier jour de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et plus le temps passe, plus un départ semble inévitable. Nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre la star française et le Real Madrid, mais rien n’est encore décidé pour le moment. Des discussions ont lieu et auront lieu encore avec le PSG, qui garde toujours une chance d’inverser la tendance, même si elle est actuellement infime. Ce n’est pas pour rien si au PSG on a commencé à se préparer au départ de Mbappé, activant notamment plusieurs pistes prestigieuses...

Un casting de luxe !

Mais laquelle est la meilleure ? Selon nos informations, les deux profils préférés par les propriétaires du Paris Saint-Germain sont ceux d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski. Le premier pourrait avoir un avantage certain grâce à son âge, même si la concurrence du Real Madrid et de Manchester City sera difficile à battre. En fin de contrat, Paulo Dybala pourrait être une occasion en or, tout comme Ousmane Dembélé, qui devrait quitter le FC Barcelone à la fin de la saison. Les stars de Premier League ne sont pas en reste, avec Mohamed Salah, Romelu Lukaku, Marcus Rashford, mais surtout Cristiano Ronaldo ! Visiblement agacé par les échecs de Manchester United, le Portugais pourrait être une recrue inestimable après Lionel Messi l’été dernier. Viennent ensuite des solutions moins clinquantes, comme Antony de l’Ajax Amsterdam ainsi que Moise Kean, qui a déjà porté les couleurs du PSG par le passé.



