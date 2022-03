Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision radicale pour cet ancien du Real Madrid !

Publié le 20 mars 2022 à 20h00 par La rédaction

Contrairement à ce qu’ont annoncé plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone ne s’intéresserait en aucun cas à Sergio Reguilon, le latéral gauche de Tottenham.

Le FC Barcelone va bouger cet été. Après avoir fait venir quatre nouveaux joueurs cet hiver, le club catalan devrait être tout aussi actif, si ce n’est plus, lors du prochain mercato. Xavi a demandé des recrues à Joan Laporta et les résultats convaincants du moment pourraient le convaincre d'investir davantage, et notamment pour recruter un arrière gauche. D'ailleurs, certains médias espagnols évoquaient un intérêt pour Sergio Reguilon, le joueur de Tottenham, mais il n'en serait rien.

Xavi ne voudrait pas de Sergio Reguilon