Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une piste hivernale ouvre grand la porte à Xavi !

Publié le 20 mars 2022 à 10h30 par D.M.

Courtisé par le FC Barcelone, Nicolas Tagliafico est revenu sur l'échec des négociations et a lancé un appel aux dirigeants catalans pour le prochain mercato estival.

Le FC Barcelone aimerait renforcer plusieurs secteurs lors du prochain mercato estival, à commencer par le poste de latéral gauche. Les dirigeants catalans aimeraient s’attacher les services d’un joueur capable de concurrence Jordi Alba, indéboulonnable depuis plusieurs années. Le club blaugrana suivrait les prestations de Sergio Reguilon, formé au Real Madrid et aujourd’hui à Tottenham, mais aussi celles de Nicolas Tagliafico. Lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en 2023, l’international argentin était proche d’une arrivée au FC Barcelone lors du dernier mercato hivernal, mais les différentes parties n’étaient pas parvenues à se mettre d’accord.

« Je pense que maintenant, en juin, ce sera plus facile »