Mercato - PSG : Après Mbappé, une autre bataille se prépare avec le Real Madrid !

Publié le 20 mars 2022 à 9h45 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom d'Aurélien Tchouaméni et pourrait tenter de le recruter lors du prochain mercato estival. Mais la concurrence est présente dans ce dossier, qui devrait faire parler.

Dernièrement, le Real Madrid et le PSG se sont croisés sur le terrain. Et les deux clubs pourraient aussi se tirer la bourre sur le marché des transferts. Le dossier le plus sensible est évidemment celui qui concerne Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, le joueur a un accord de principe avec le club espagnol depuis plusieurs mois selon les informations exclusives du 10Sport.com. Même si aucun contrat n’a encore été signé, Mbappé a de grandes chances de porter le maillot merengue la saison prochaine. Mais les dirigeants des deux équipes pourraient également se rencontrer sur le dossier Aurélien Tchouaméni.

Le PSG en concurrence avec le Real Madrid dans le dossier Tchouaméni