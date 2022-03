Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... Coup de tonnerre pour ce projet fou du Qatar !

Publié le 20 mars 2022 à 8h15 par D.M. mis à jour le 20 mars 2022 à 8h17

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Zinédine Zidane apparaît comme le successeur idéal de Mauricio Pochettino. Mais en interne, le technicien français ne ferait pas l'unanimité.

L’élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid ne devrait pas rester sans conséquence. Immédiatement après cette défaite, les décideurs du club parisien, basés à Doha, se sont réunis pour identifier les erreurs et poser les bases de ce qui sera le nouveau projet du PSG. A la fin de la saison, les responsables auront plusieurs décisions à prendre, notamment en ce qui concerne Mauricio Pochettino. Loin de faire l’unanimité en interne, selon les informations exclusives du 10Sport.com, le technicien argentin n’exclut pas de rester en France la saison prochaine : « Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire ».

Aucun technicien ne ferait l'unanimité en interne