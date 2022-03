Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 20 mars 2022 à 1h15 par D.M.

En poste à l'Ajax Amsterdam, Erik Ten Hag serait, aujourd'hui, le favori pour prendre la succession de Ralf Rangnick à Manchester United. La piste Mauricio Pochettino est toujours étudiée, mais semble perdre du terrain.

Présent en conférence de presse ce samedi, Mauricio Pochettino a surpris en annonçant qu’il pourrait rester au PSG la saison prochaine et aller au bout de son contrat. « Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire » a confié le technicien argentin. Pourtant, son profil ne fait pas l’unanimité en interne comme l’a annoncé le 10Sport.com dès le mois de novembre. L’élimination du PSG en Ligue des champions a fragilisé, un peu plus, sa position sur le banc. Sauf énorme retournement de situation, Pochettino devrait quitter la France à la fin de la saison.

Pochettino distancé par Ten Hag