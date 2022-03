Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse italienne lâche une terrible bombe sur Zidane !

Publié le 19 mars 2022 à 20h45 par D.M.

Zinédine Zidane aurait de grandes chances de prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar. Une terrible nouvelle pour les dirigeants du PSG, qui avaient coché son nom pour remplacer Mauricio Pochettino.

« Pour mon avenir, je pense à aujourd'hui. Je veux finir le mieux possible cette saison. On verra ce qu'il se passera à la fin de la saison. On verra ce que le club veut faire » a confié Mauricio Pochettino ce samedi. Mais après la défaite du PSG face au Real Madrid, son avenir à Paris ne tient plus qu’à un fil. Le technicien argentin a de grandes chances de quitter son poste à la fin de la saison et pourrait être remplacé par Zinédine Zidane. Comme annoncé par le 10Sport.com, l’ancien du Real Madrid est la priorité du PSG. Son conseiller historique, Alain Migliaccio, tente de le convaincre de rejoindre la Ligue 1. Mais à en croire la presse italienne, Zidane aurait d’autres plans pour sa carrière.

Zidane aurait donné sa parole à la FFF