Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sonnette d’alarme est tirée pour Ousmane Dembélé !

Publié le 19 mars 2022 à 16h30 par Th.B.

Bien que le PSG semble songer à Ousmane Dembélé pour l’après-Angel Di Maria, le FC Barcelone retrouverait espoir quant à la prolongation de contrat du Français.

En marge du prochain mercato estival, les hauts représentants du PSG seraient susceptibles d’opérer différents changements au sein de l’institution parisienne. Malgré le nouvel échec en Ligue des champions, le président Nasser Al-Khelaïfi ne serait pas en danger selon divers médias, étant un homme de confiance de l’Émir du Qatar et à la tête du PSG depuis le lancement du projet QSI. La vérité serait tout autre néanmoins pour Leonardo qui pourrait perdre sa place de directeur sportif à la prochaine intersaison avec une potentielle venue d’Arsène Wenger lorsque Mauricio Pochettino devrait être remercié et éventuellement remplacé par Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Pour ce qui est de l’effectif parisien, Kylian Mbappé serait susceptible d’être la grosse perte du prochain mercato. En effet, le contrat du numéro 7 du Paris Saint-Germain arrivera à expiration le 30 juin prochain et malgré la volonté du principal intéressé d’étudier à la fois l’offre de prolongation du PSG et celle du Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé le 14 mars, un départ de Mbappé au Real Madrid semblerait se profiler. Pour ce qui est de la succession de Mbappé, Erling Braut Haaland est la priorité du PSG toujours selon les informations du 10sport.com communiquées en août 2021. Également en fin de contrat à l’issue de la saison, Angel DI Maria ne devrait lui aussi pas prolonger son contrat au PSG. Et pour sa succession, le Paris Saint-Germain songerait à Ousmane Dembélé.

Le Barça commencerait à y croire pour la prolongation de Dembélé !

D’ailleurs, les discussions entre les dirigeants du PSG et le clan Dembélé remonteraient à plusieurs semaines et y compris pendant le mercato hivernal où il a été question d’un départ du champion du monde français. Sous contrat au FC Barcelone jusqu’à la fin de la saison, Dembélé ne semble pas encore sur le point de prolonger son engagement contractuel envers le Barça . Cependant, au vu des grosses performances délivrées par l’ailier du club blaugrana, l’espoir commencerait à renaître au sein de la direction du FC Barcelone pour que le joueur et son agent finissent par accepter de signer une prolongation de contrat avec un salaire inférieure à celui qu’il perçoit actuellement selon Goal . Le fait que Xavi Hernandez lui accorde énormément d’attention jouerait sur sa forme actuelle. De plus, Ousmane Dembélé saurait pertinemment que rester au FC Barcelone et être performant faciliterait sa sélection en Équipe de France pour le Mondial 2022 au Qatar en novembre prochain. Et pour finir, le FC Barcelone apprécierait sa proximité avec Gavi et Pedri, la nouvelle génération de talents amenée à porter le Barça à l’avenir. De quoi compliquer la tâche du PSG. Et le FC Barcelone ne lâche pas l’affaire en interne.

Aubameyang et Xavi ne lâchent pas l’affaire pour Dembélé !