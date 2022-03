Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut dire adieu à cette piste à 70M€ !

Publié le 19 mars 2022 à 16h15 par La rédaction

Suivi par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Rafael Leão devrait prolonger de deux ans son contrat avec l'AC Milan.

Les idées fusent pour la succession de Kylian Mbappé. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’attaquant du PSG a un accord verbal avec le Real Madrid. Son départ en fin de saison ne fait plus de doute et sa succession commence dès à présent. Récemment, la presse italienne faisait part d’un intérêt du PSG pour Rafael Leão, l’attaquant de l'AC Milan, et d’une possible offre de 70M€. L’international portugais aurait pris sa décision.

Rafael Leão devrait prolonger