Mercato - PSG : Le dénouement du feuilleton Pogba déjà connu ?

Publié le 19 mars 2022 à 15h15 par Th.B.

Faisant continuellement parler de lui, étant notamment envoyé du côté du PSG, Paul Pogba ne se rapprocherait pas du tout d’une prolongation de contrat à Manchester United.

Avant que l’opportunité Lionel Messi se présente, il a régulièrement été question d’une volonté de Leonardo de mener à bien l’opération Paul Pogba avant la clôture du mercato estival de 2021. Cependant, le recrutement surprise de Messi qui était pourtant destiné à prolonger son contrat au FC Barcelone a semble-t-il chamboulé les plans du directeur sportif du PSG qui aurait été prêt à offrir un salaire hebdomadaire de 600 000€ selon The Indépendent . À présent, à quelques semaines de l’expiration de son contrat à Manchester United, l’avenir de Paul Pogba s’écrirait loin d’Old Trafford. La chance du PSG ?

Le départ de Paul Pogba de United se confirmerait…