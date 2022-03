Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça tente une étonnante manœuvre pour Erling Haaland !

Publié le 19 mars 2022 à 14h15 par La rédaction

En plus du PSG, le FC Barcelone suit Erling Haaland. Joan Laporta aurait même fait une étonnante demande au clan Haaland afin de se s’offrir les services de l’international norvégien.

Erling Haaland jouera-t-il au PSG la saison prochaine ? Pour le moment, le suspens reste de mise. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, le PSG a ciblé en priorité l’international norvégien en cas de départ de Kylian Mbappé. Et si l’avenir de l’attaquant français semble parti pour s’écrire au Real Madrid, celui du joueur de Dortmund est encore flou. De nombreux clubs sont sur ses rangs, dont le FC Barcelone.

Erling Haaland encore une saison à Dortmund ?