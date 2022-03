Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Barcelone, le vent commence à tourner pour Ousmane Dembélé !

Publié le 19 mars 2022 à 11h15 par Th.B.

Bien que le joueur et son agent se soient montrés intraitables quant à une éventuelle prolongation de contrat avec un salaire inférieur, Ousmane Dembélé commencerait à faire renaître l’espoir au sein de la direction du FC Barcelone pour ladite signature du contrat. Explications.

Au cours du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de voir Kylian Mbappé prendre la direction du Real Madrid par le biais de son statut d’agent libre. En plus de Mbappé, le contrat d’Angel Di Maria arrivera lui aussi à expiration. Et afin de combler le vide que devrait laisser Di Maria, qui ne serait pas susceptible d’être prolongé au vu de la position du PSG sur le dossier, les décideurs parisiens songeraient à Ousmane Dembélé. En pleine forme au FC Barcelone en cette deuxième partie de saison, le champion du monde tricolore voit son contrat arriver à expiration en juin prochain. Cependant, tout ne serait pas perdu du point de vue du FC Barcelone sur ce dossier.

Le Barça commencerait à y croire pour la prolongation de Dembélé !