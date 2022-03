Foot - Mercato

Mercato : Un gros froid est jeté sur le feuilleton Cristiano Ronaldo !

Publié le 19 mars 2022 à 10h00 par Th.B.

Alors qu’il est annoncé sur le départ en raison des déboires sportifs de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter les Red Devils pour plusieurs raisons bien précises. Explications.

Souhaitant changer d’air en quittant Turin, Cristiano Ronaldo a troqué la tunique de la Juventus pour arborer celle de Manchester United lors des derniers jours du mercato estival de 2022. Cependant, et bien qu’il ait fait part à plusieurs reprises de sa volonté de remporter la Ligue des champions avec le club mancunien, exploit qu’il a déjà réalisé à l’été 2008, les Red Devils ont été éliminés au stade des 1/8èmes de finale de cette édition. De quoi alimenter un peu plus les rumeurs de départ entourant Ronaldo ces derniers temps et notamment du côté du PSG. Cependant, la presse anglaise a affirmé ces dernières heures que Cristiano Ronaldo aurait l’intention d’honorer sa dernière année de contrat à Manchester United la saison prochaine et ce, bien que la qualification des Red Devils pour la prochaine campagne de Ligue des champions soit loin d’être assurée.

Personne ne pourrait recruter Ronaldo cet été !