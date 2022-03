Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Cristiano Ronaldo... La très grosse erreur du Qatar !

Publié le 16 mars 2022 à 4h30 par A.M.

Alors que les critiques s'abattent sur Neymar, Stéphane Bitton regrette qu'en 2017 le PSG ait misé sur le Brésilien plutôt que Cristiano Ronaldo.

En 2017, après la remontada subie contre le FC Barcelone, le PSG a décidé de sortir le chéquier pour recruter Neymar contre 222M€. Malheureusement, l'apport du Brésilien n'a jamais été aussi important qu'attendu, au point qu'après la déroute contre le Real Madrid, le départ du numéro 10 de la Seleçao serait envisagé par le PSG. De quoi laisser des regrets aux Parisiens comme le souligne Stéphane Bitton qui aurait préféré voir débarquer Cristiano Ronaldo.

«Avec Cristiano Ronaldo, le PSG aurait déjà gagné la Ligue des Champions»