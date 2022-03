Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut se débarrasser de Neymar !

Publié le 15 mars 2022 à 15h30 par A.M.

En difficulté cette saison et conspué par le public du Parc des Princes contre Bordeaux dimanche (3-0), Neymar n'est clairement plus en odeur de sainteté au PSG. A tel point que pour la première fois depuis 2017, la direction du club de la capitale ouvre grand la porte à un départ de la star brésilienne.

Le fiasco contre le Real Madrid ne restera pas sans conséquence et même les stars du vestiaire ne sont pas à l'abri de faire les frais de l'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions. Lionel Messi et Neymar sont particulièrement ciblés par les critiques, notamment par les supporters du PSG. Mais alors que l'Argentin devrait poursuivre l'aventure, seulement un an après son arrivée, la situation du numéro 10 parisien est bien différente. Recruté pour 222M€ en 2017, Neymar ne cesse de décevoir et n'a jamais réussi à amener le PSG sur le toit de l'Europe. Mais c'est surtout son comportement qui dérange, comme son manque d'implication. C'est d'ailleurs le message que le Parc des Princes lui a fait passer dimanche. A l'occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, seulement quelques jours avec la déroute madrilène, Neymar a été conspué, et même insulté, par une partie des supporters parisiens. « Heureux de vous voir tous bien et heureux. C'est ce qui m'émeut et me fait avancer », écrivait le Brésilien sur Instagram après cette journée difficile. Visiblement très touché par la situation, Neymar pourrait bien vivre ces dernières semaines au PSG.

Le PSG a proposé Neymar a plusieurs clubs