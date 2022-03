Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar sort du silence après les sifflets du Parc des Princes !

Publié le 14 mars 2022 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 14 mars 2022 à 8h19

Alors que la rencontre entre le PSG et Bordeaux dimanche a été principalement marquée par les sifflets à l’encontre de Neymar et de Lionel Messi en raison de leur performance face au Real Madrid, l’attaquant brésilien a publié un poste sur Instagram dans la soirée.

La nouvelle déconvenue du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid mercredi dernier (défaite 3-1 à Bernabeu après avoir remporté le match aller au Parc des Princes, 1-0) a bien du mal à passer chez les supporters ! Pour leur grand retour dans leur enceinte dimanche en championnat, face à Bordeaux (victoire 3-0), certains joueurs du PSG ont été pris en grippe, principalement Lionel Messi ainsi que Neymar. Et le numéro 10 brésilien du PSG est donc ensuite parti se réfugier avec les siens… à Barcelone.

Neymar trouve du réconfort avec ses enfants