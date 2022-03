Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme aveu de Neymar à ses proches après les sifflets au Parc…

Publié le 14 mars 2022 à 0h15 par B.C.

Ce dimanche contre Bordeaux (3-0), Neymar a vécu une rencontre mouvementée en étant la cible de sifflets et d’injures. En interne, la star du PSG a regretté cet accueil houleux.

Quatre jours après l’élimination du PSG par le Real Madrid en Ligue des champions, les supporters parisiens étaient toujours mécontents et l’ont fait savoir ce dimanche au Parc des Princes. À l’occasion de la réception de Bordeaux, le public a réservé un accueil mouvementé à la plupart des joueurs, en visant particulièrement Lionel Messi et Neymar. Ce dernier a été la cible de sifflets et d’injures, et ce même après avoir trouvé le chemin des sifflets. En interne, l’international auriverde a regretté cette situation.

Neymar comprend les supporters mais regrette l’accueil houleux