Mercato - PSG : Un club improbable se positionne pour Messi et Neymar !

Publié le 13 mars 2022 à 19h45 par Th.B.

Alors que Lionel Messi et Neymar ont été conspués ce dimanche au Parc des princes, les deux attaquants du PSG ont reçu un appel du pied des Newell’s Old Boys.

N’ayant pas pu concrètement apporter leur pierre à l’édifice pour qualifier le PSG pour le stade des 1/4 de finale de la Ligue des champions, malgré la passe décisive de Neymar sur le but de Kylian Mbappé mercredi face au Real Madrid (3-1), Lionel Messi et l’international brésilien ont été copieusement hués par les supporters parisiens présents au Parc des princes ce dimanche midi (3-0). Des sifflets qui ont fait le tour de la toile et qui ont débouché sur un surprenant appel du pied… des Newell’s Old Boys.

« Nous t'attendons au Parque, Leo. Amène Ney aussi »

En effet, sur la version anglaise et officielle du compte Twitter des Newell’s Old Boys, Neymar et Lionel Messi ont reçu le soutien du club argentin de Rosario avec au passage, une incitation à rejoindre l’équipe argentine. « Il est temps de quitter le cirque et de rejoindre le carnaval. Nous t'attendons au Parque, Leo. Amène Ney aussi - il adore les carnavals ». Reste à savoir ce qu’il adviendra de Lionel Messi et de Neymar alors que dernièrement, le Brésilien a ouvert la porte à un challenge aux États-Unis, en Major League Soccer.