Mercato - PSG : Conspué par le Parc, Messi voudrait claquer la porte !

Publié le 13 mars 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 mars 2022 à 19h17

Arrivé l’été dernier, Lionel Messi peine à convaincre sous le maillot du PSG, au point d’avoir été conspué par le public du Parc des Princes ce dimanche. À Paris, l’Argentin serait loin d’être heureux, de quoi lui donner des envies d’ailleurs.

À l’issue d’un feuilleton intense, long de quelques jours seulement et qui avait animé la capitale française en plein mois d’août, Lionel Messi s’engageait au PSG lors du dernier mercato estival en provenance du FC Barcelone, libre de tout contrat. Les attentes étaient très grandes avec le sextuple Ballon d’Or, mais ce dernier est loin de faire l’unanimité aujourd’hui. Avec seulement 7 buts depuis le début de la saison, dont 2 seulement en Ligue 1, Lionel Messi est loin de ses statistiques XXL du FC Barcelone et suscite de nombreuses critiques. L’élimination du PSG par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait d’ailleurs marquer une rupture entre les supporters parisiens et la star argentine, conspuée ce dimanche au Parc des Princes lors de la victoire contre Bordeaux (3-0). Le mariage entre Messi et le PSG vire donc doucement à la catastrophe, et alors que certains médias annoncent que le départ de La Pulga n’est pas au programme cet été, d’autres sources se montrent plus mesurées sur le sujet.

Messi voudrait partir, mais…

Ce dimanche, TMW annonce notamment que Lionel Messi en aurait assez de son passage au PSG. Moins d’un an après sa signature, l’Argentin ne serait pas heureux dans la capitale et voudrait claquer la porte dès le prochain mercato. Cette semaine, Marca annonçait déjà après l’élimination du PSG que Lionel Messi se posait des questions sur son avenir et qu’il pourrait décider de changer d'air à l'issue de la saison à cause de la mauvaise ambiance qui règne dans le vestiaire parisien, tandis que le journaliste Romain Molina a affirmé que Lionel Messi était loin d’être épanoui à Paris contrairement à ce qui a pu se dire dernièrement. « Quiconque dit que Lionel Messi est heureux à Paris ment » a-t-il lâché samedi soir dans l’émission Carussel Deportivo sur la Cadena SER . De son côté, OK Diario allait encore plus loin en annonçant sur son site que Lionel Messi avait déjà repris contact avec Joan Laporta pour son retour au FC Barcelone. Malgré les doutes du numéro 30 parisien, le départ de ce dernier est toutefois loin d’être acté. Selon TMW , le Barça n’aurait toujours pas les ressources financières nécessaires pour rapatrier sa légende, obligeant Lionel Messi à faire de grosses concessions. De plus, le média transalpin laisse planer le doute sur les plans de Joan Laporta, estimant que le président du FC Barcelone ne serait pas forcément favorable à un retour de Lionel Messi, alors que Xavi met actuellement en place un nouveau projet en Catalogne. Conformément aux informations divulguées par Téléfoot et L’Équipe , l’attaquant de 34 ans semble bien se diriger vers une deuxième saison du côté du Parc des Princes, mais cette nouvelle chance de s’imposer au PSG n’est peut-être pas forcément très attendue par Messi, qui reste soutenu en interne.

Le vestiaire du PSG soutient Messi face aux sifflets