PSG - Malaise : Kimpembe vole au secours de Messi et Neymar !

Publié le 13 mars 2022 à 17h10 par La rédaction

Alors que Neymar et Lionel Messi ont été copieusement sifflés par le public du Parc des Princes ce dimanche, Presnel Kimpembe soutient ses deux coéquipiers.

L’histoire d’amour semble prendre fin entre Neymar, Lionel Messi et les supporters du PSG. Pour sa première saison au sein du club de la capitale, l’Argentin a disputé 26 matchs, pour un total de 6 buts et 11 passes décisives. De son côté, le Brésilien a trouvé le chemin des filets à 5 reprises, et a distillé 5 passes décisives en 20 rencontres. Pas décisifs lors de la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions, les deux attaquants sont les cibles de nombreuses critiques, et ont été copieusement hués par les supporters du PSG ce dimanche dès qu’ils touchaient le ballon lors de la rencontre face aux Girondins de Bordeaux. Coéquipier de Neymar et Messi, Presnel Kimpembe estime que toute l’équipe est responsable.

« On est tous fautifs, il y en a pas un plus que l'autre »