Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire le Qatar avec Leonardo ?

Publié le 13 mars 2022 à 16h01 par La rédaction

L'aventure de Leonardo au PSG semble toucher à sa fin. Fragilisé par la défaite du club parisien en huitième de finale de Ligue des champions, le directeur sportif brésilien pourrait laisser sa place à la fin de la saison. Mais qui pourrait le remplacer ?

Mauricio Pochettino est apparu avec les traits tirés en conférence de presse ce samedi. Quelques jours après la défaite du PSG en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1), la pilule a du mal à passer. Que ce soit chez les joueurs ou chez les dirigeants, la déception est immense et cette contreperformance ne pourrait pas rester sans conséquence. Présent depuis janvier 2021, Mauricio Pochettino devrait quitter la capitale à la fin de la saison et pourrait être suivi par Leonardo. Directeur sportif du PSG, le Brésilien a vu son crédit s'effriter aux yeux des responsables basés à Doha. Selon Julien Laurens, Leonardo vit ses derniers mois à Paris. Une information confirmée par le journaliste Romain Molina, qui précise que les décideurs qataris se sont déjà mis à la recherche d’un nouvel homme fort.

Deux noms envisagés pour l'après-Pochettino