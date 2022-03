Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Xavi a déjà identifié sa prochaine destination !

Publié le 13 mars 2022 à 20h00 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 20h01

Si Sergino Dest ne devrait pas être retenu par ses dirigeants en cas d’offre cet été, celui-ci n’exclurait pas un transfert à la Roma, qui s’intéresserait à lui.

Alors que les dirigeants du FC Barcelone devraient se montrer très actifs lors du mercato estival, de nombreux joueurs pourraient quitter la catalogne. En concurrence avec Oscar Mingueza et Dani Alves pour le poste de latéral droit, Sergino Dest pourrait notamment faire ses valises. Tandis que le Brésilien se dirige vers une prolongation d’une saison, les dirigeants du Barça tenteraient de recruter César Azpilicueta et Noussair Mazraoui, ce qui remet grandement en cause l’avenir de l’international américain. S'il ne devrait pas être conservé en cas d'offre, Dest pourrait rejoindre l’Italie cet été, où une grosse écurie s’intéresse à lui.

Sergino Dest pourrait partir à la Roma