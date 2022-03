Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Coutinho ?

Publié le 13 mars 2022 à 16h00 par D.M.

Prêté avec option d'achat à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison, Philippe Coutinho continuerait de susciter la convoitise d'autres équipes de Premier League comme Arsenal.

Le FC Barcelone s’est enlevé d’un poids en se séparant de Philippe Coutinho lors du dernier mercato hivernal. En grande difficulté au sein du club catalan, l’international brésilien, recruté 135M€ en 2018, n’a jamais justifié le prix investi et a été prêté à Aston Villa jusqu’à la fin de la saison. En Premier League, le joueur retrouve peu à peu son niveau et du temps de jeu. Ravi de ses débuts, Steven Gerrard espère le conserver et souhaite lever l’option d’achat, fixée à 40M€. « Je sais que les propriétaires sont très ambitieux, donc nous allons analyser la situation au fur et à mesure. Mais s'il s'agissait de moi et de mon argent, vous savez ce que je ferais » a confié le coach d’Aston Villa.

Arsenal s'immisce dans le dossier Coutinho