Mercato - Barcelone : Une énorme opération en préparation pour cette recrue hivernale ?

Publié le 13 mars 2022 à 11h00 par D.M.

Le FC Barcelone souhaiterait s'attacher définitivement les services d'Adama Traoré, mais n'a pas l'intention de verser les 30M€, correspondants au montant de l'option d'achat. A la place, les dirigeants catalans pourraient proposer des joueurs à Wolverhampton.

Passé par la Masia, Adama Traoré n’était pas parvenu à s’imposer durablement au sein du club catalan. En 2015, à l’âge de 19 ans, le joueur prenait la décision de quitter le FC Barcelone et de s’envoler vers l’Angleterre. Passé par Aston Villa et Middlesbrough, Adama Troaré s’est révélé aux yeux du grand public sous les couleurs de Wolverhampton. Auteur de bonnes prestations la saison dernière, l’ailier droit a, alors, tapé dans l’œil des dirigeants du FC Barcelone, qui ont décidé de le rapatrier lors du dernier mercato hivernal. Arrivé sous la forme d’un prêt de six mois avec option d’achat à 30M€, Traoré devrait, théoriquement, retrouver la Premier League la saison prochaine..

Un troc en préparation pour Adama Traoré