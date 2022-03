Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle bombe est lâchée pour Lionel Messi !

Publié le 13 mars 2022 à 9h10 par La rédaction

Arrivé en août dernier au PSG, Lionel Messi ne serait pas heureux à Paris. A en croire la presse étrangère, l'international argentin pourrait réclamer son départ à la fin de la saison.

Agé de 34 ans, Lionel Messi connaît sa première expérience loin de Barcelone. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les débuts de l’international argentin au PSG n’ont pas été satisfaisants. Depuis le début de la saison, le joueur ne parvient pas à retrouver son niveau aperçu en Liga. Face au Real Madrid en huitième de finale de retour de Ligue des champions mercredi dernier, Messi était attendu, mais n’est pas parvenu à se montrer décisif sous le maillot parisien. Arrivée au PSG durant l'été dernier, la Pulga se poserait, déjà, des questions sur la suite de son aventure dans la capitale française.

Messi n'est pas heureux à Paris