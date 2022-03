Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut se mettre à rêver pour Coutinho…

Publié le 12 mars 2022 à 6h30 par Th.B.

Cherchant à renflouer les caisses du FC Barcelone afin de pouvoir investir sur le marché des transferts, le président Joan Laporta pourrait potentiellement compter sur un transfert définitif de Philippe Coutinho à Aston Villa. Explications.

Recrue la plus chère de l’ère des dernières années du FC Barcelone avec Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho n’a jamais pu se montrer aussi performant que lorsqu’il évoluait à Liverpool. Alors cet hiver, quatre ans après son transfert au Barça , l’international brésilien a retrouvé la Premier League et une vieille connaissance en la personne de Steven Gerrard. En effet, actuellement entraîneur d’Aston Villa, la légende de Liverpool a poussé en coulisse pour que les Villans recrutent Coutinho sous la forme d’un prêt avec option d’achat. En quête de liquidités, le président du FC Barcelone, en la personne de Joan Laporta, pourrait avoir une belle surprise à la fin de la saison.

« Je pense que vous savez tous quelle serait ma décision »