Mercato - OM : Barcelone et Liverpool ont voulu recruter à Marseille !

Publié le 12 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Formé à l’OM où il avait effectué ses débuts en professionnel avant de rallier Sassuolo, Maxime Lopez aurait pourtant pu connaître une trajectoire bien différente puisque Liverpool et Barcelone ont essayé de le recruter lorsqu’il était au club.

Longtemps considéré comme l’un des grands espoirs et un élément d’avenir pour l’OM, Maxime Lopez (24 ans) avait finalement quitté son club formateur pour rallier Sassuolo en 2020, lui qui n’entrait plus à l’époque dans les plans d’André Villas-Boas. Un choix qui s’est avéré payant puisque l’ancien milieu de terrain de l’OM s’est imposé comme un élément performant en Serie A, et d’ailleurs, Maxime Lopez avait attiré l’œil à l’étranger dès son plus jeune âge…

« J’ai dit non à Liverpool »