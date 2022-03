Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Maxime Lopez justifie son transfert avorté au Barça !

Publié le 11 mars 2022 à 7h30 par A.D.

Lorsqu'il défendait les couleurs de l'OM, Maxime Lopez aurait suscité l'intérêt du FC Barcelone. Mais comme l'a avoué l'actuel pensionnaire de Sassuolo, le Barça n'aurait pas fait le nécessaire pour s'offrir ses services.

Formé à l'OM, Maxime Lopez a gravi les échelons à une vitesse fulgurante. A tel point qu'il a été lancé en équipe première marseillaise très jeune. Auteur de débuts prometteurs avec l'OM, Maxime Lopez a même tapé dans l'oeil de grosses écuries européennes, et notamment de Liverpool et du FC Barcelone. Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , l'actuel pensionnaire de Sassuolo a lâché toutes ses vérités sur ses faux départs à Anfield et au Camp Nou.

«Il semblait que Barcelone me voulait, mais rien ne s'est passé»