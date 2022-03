Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG se mobilise pour Kylian Mbappé !

Publié le 11 mars 2022 à 5h00 par T.M.

Plus que jamais, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des débats. Face à la possibilité de perdre le crack français, au PSG, on multiplie les déclarations à propos de Mbappé.

Et si Kylian Mbappé avait disputé son dernier match de Ligue des Champions avec le PSG ? Ce mercredi, au Bernabeu, le Français n’a rien pu faire pour empêcher le fiasco face au Real Madrid. Et ironie du sort, c’est face à son possible futur club que cela se passe. D’ailleurs, lors de cette rencontre, les supporters du Real Madrid ont réservé un accueil chaleureux à Mbappé. Une opération séduction du côté de la Casa Blanca, mais au PSG également, on fait tout pour le retenir.

« En tant que coéquipier on souhaite qu’il joue encore une année avec nous »