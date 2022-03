Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel indice de taille sur l'avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 10 mars 2022 à 13h45 par La rédaction

Après la défaite du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en Ligue des Champions, Kylian Mbappé et Karim Benzema se seraient isolés afin de discuter.

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain semble proche de son terme. Alors que Nasser al-Khelaïfi et Leonardo tentent le tout pour le tout afin de prolonger l’international français, l’élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid pourrait bien avoir fait définitivement pencher la balance. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, un accord de principe existerait déjà entre le prodige de 23 ans et Florentino Pérez. Si Mbappé a de grandes chances de rejoindre la Casa Blanca la saison prochaine, son compatriote Karim Benzema pourrait également jouer un rôle dans ce transfert.

Mbappé a parlé avec Karim Benzema