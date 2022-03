Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un bras de fer est engagé pour ce chouchou de Sampaoli !

Publié le 10 mars 2022 à 12h10 par A.C.

Pablo Longoria aurait décidé de relancer la piste menant à Arturo Vidal, ancien joueur de Jorge Sampaoli dont le contrat se termine en juin prochain.

C’est un nom que l’on a beaucoup entendu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille. Après avoir brillé avec le Chili, la Juventus, le Bayern Munich et le FC Barcelone, Arturo Vidal traverse une période délicate à l’Inter. Sans Antonio Conte il n’est plus vraiment dans les plans du club et sa situation n’a pas tardé à alerter du côté de l’OM. Plusieurs médias en Italie ont évoqué des mouvements de Pablo Longoria, mais tout récemment ce dossier a été relancé, puisqu’une offre concrète de l’OM est évoquée pour le milieu de 34 ans.

Galatasaray a fait une offre, mais Vidal drague Flamengo