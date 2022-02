Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arturo Vidal a tranché pour son avenir !

Publié le 13 février 2022 à 7h30 par A.C.

Poussé vers la sortie à l’Inter et suivi de près par l’Olympique de Marseille, Arturo Vidal aurait les idées claires au sujet de son avenir.

Voilà plus d’un an que le nom d’Arturo Vidal est lié à l’OM de Jorge Sampaoli. Il faut dire que les deux hommes se connaissent bien pour avoir travaillé ensemble en sélection chilienne et le premier pourrait bien se trouver à un tournant de sa carrière en juin prochain. L’Inter voudrait absolument se débarrasser de son salaire de 8,5M€ par an et pourrait même casser unilatéralement le contrat de Vidal, grâce à une clause de résiliation fixée à 4M€. Sampaoli l’attendrait ainsi de pied ferme, convaincu qu’il peut lui offrir un dernier défi de taille à l’Olympique de Marseille.

Vidal veut retrouver Conte à Tottenham