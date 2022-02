Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message lourd de sens de Saliba sur son aventure à l’OM !

Publié le 13 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Certes, son avenir semble être tout écrit du côté d’Arsenal pour la saison prochaine, William Saliba n’étant pas prêté avec option d’achat à l’OM. Cependant, son aventure marseillaise a profondément touché le défenseur français.

Prêté pour l’intégralité de la saison à l’OM, en raison d’un manque de temps criant à Arsenal, William Saliba s’est mué comme étant un élément incontournable de la défense centrale de Jorge Sampaoli depuis le début de l’exercice. Et bien qu’aucune option ait été incluse dans le prêt convenu avec les dirigeants d’Arsenal, Saliba ne cesse de laisser planer le doute quant à son avenir. Pour ce qui est de son aventure à l’OM, William Saliba n’en tire que du bien jusqu’ici.

« Franchement c’est une superbe aventure »