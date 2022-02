Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba veut laisser sa marque à l'OM !

Publié le 12 février 2022 à 17h30 par La rédaction

Interrogé par les médias du club marseillais, William Saliba s’est exprimé sur la belle saison de l’OM. Les ambitions, l’ambiance du groupe, ses performances personnelles, le défenseur central de 20 ans dit tout.

Il était l’un des gros coups de Pablo Longoria l’été dernier, il est maintenant l’une de ses plus grosses réussites. A 20 ans seulement, William Saliba continue de bluffer tout le monde. Malgré quelques trous d’air comme son match à Nice cette semaine, le joueur formé à l’ASSE est l’un des meilleurs Olympiens cette saison. Pourtant, prêté un an sans option d’achat à l’OM, Saliba appartient à Arsenal et aura peut-être l’ambition d’aller s’imposer chez les Gunners après un début d’aventure très frustrant à Londres. En attendant, William Saliba continue son histoire avec l'OM, lui qui considère qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière. « Même si j’ai débuté à l’ASSE, c’est ma première saison complète. Pour l’instant je n’ai pas de blessure, je suis dans un super club, on passe une année exceptionnelle même si on a des objectifs à atteindre. Je kiffe vraiment mon moment. La vie et les supporters… Il faut vraiment le vivre. Je profite à chaque entraînement, chaque match, chaque instant. Franchement c’est une superbe aventure et j’espère qu’elle sera encore plus belle à la fin », a confié Saliba dans un entretien accordé aux médias du club olympien.

« On va tout donner pour récupérer un titre à la fin de la saison »