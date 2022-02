Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Real Madrid... Leonardo veut lancer une énorme opération pour se venger !

Publié le 12 février 2022 à 17h10 par D.M.

Alors qu'il pourrait perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG pourrait piocher au Real Madrid. Le club parisien aurait notamment ciblé Ferland Mendy.

Pour la prolongation de Kylian Mbappé, l’affaire est mal engagée. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur de 23 ans a déjà un accord de principe avec le Real Madrid. Un départ à la fin de la saison semble être le scénario le plus probable. A en croire la presse espagnole, le PSG pourrait bien prendre sa revanche en piochant au sein de la formation merengue. OK Diario avait récemment évoqué un intérêt de Leonardo pour Marco Asensio. Et un autre joueur du Real Madrid interesserait particulièrement le dirigeant brésilien.

Le PSG prêt à retenter sa chance pour Mendy ?