Mercato - PSG : Haaland, Zidane... La presse allemande lâche une bombe !

Publié le 12 février 2022 à 11h45 par A.D.

Libéré de son contrat avec Nike, Erling Haaland aurait rencontré les dirigeants d'Adidas ce lundi en compagnie de Zinedine Zidane. Alors que son nom revient avec insistance du côté du PSG, le coach français pourrait envoyer le buteur du Borussia Dortmund vers Paris.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement le 1er juillet. Pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland d'après Le 10 Sport. Et heureusement pour le club de la capitale, Zinedine Zidane pourrait être un allié de poids sur ce dossier.

Erling Haaland envoyé au PSG par Zinedine Zidane ?