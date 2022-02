Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM répond à Alvaro Gonzalez après son coup de gueule !

Publié le 12 février 2022 à 14h15 par T.M.

Ce samedi, pour AS, Alvaro Gonzalez s’est lâché concernant sa situation à l’OM. Des propos auxquels a répondu le club phocéen.

Alvaro Gonzalez en veut à Jorge Sampaoli et Pablo Longoria. Alors que le défenseur de l’OM avait prolongé en mai dernier, le voilà indésirable sur la Canebière. En effet, pas dans les plans de l’Argentin, Alvaro Gonzalez était poussé vers la sortie lors du mercato hivernal. Un manque de respect aux yeux de l’Espagnol qui n’a pas manqué de le faire savoir pour AS : « Ce que je vis actuellement c’est footballistiquement mauvais car l’entraîneur et le club ont pris des décisions alors que j’avais prolongé il y a 5 mois et je ne voulais pas partir. (…) Ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé. J’ai dû baisser mon salaire le 31 août pour qu’ils puissent signer un joueur et même si ça m’a touché car je suis le 3ème capitaine de l’équipe, j’ai compris qu’il fallait que je le fasse pour le club et les coéquipiers. A partir de là, ils ont commencé à me rabaisser d’une manière incompréhensible ».

Alvaro Gonzalez savait à quoi s’attendre…