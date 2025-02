Mercato : Choqué après avoir signé au PSG, il raconte tout !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à la retraite, Claude Makélélé aura fait une très belle carrière en tant que joueur. Celle-ci lui aurait notamment permis de porter les maillots du Real Madrid, Chelsea ou encore du PSG. C'est en 2008 que l'ex-international français a posé ses valises à Paris, débarquant à l'époque en provenance de Blues. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le choc a été violent pour Makélélé.

Après avoir débuté sa carrière professionnelle du côté de Brest, c'est en France que Claude Makélélé a décidé de disputer ses dernières années en tant que joueur. Ainsi, en 2008, après avoir notamment connu des expériences au Real Madrid et à Chelsea, le milieu de terrain débarque au PSG, où il y restera jusqu'à prendre sa retraite sportive en 2011. Makélélé aura au total disputé 111 matchs lors de 3 saisons avec le club de la capitale. A Paris, le Français était l'un des patrons, mais que ça a été dur à son arrivée...

« Je ne dirais pas que c'était du n'importe quoi, mais.... »

Pour Free, Claude Makélélé a raconté son arrivée au PSG et à quel point le fait de passer de Chelsea au club de la capitale a été un changement brutal d'environnement. Ainsi, l'ancien Parisien a fait savoir : « Une anecdote au PSG ? Quand je suis arrivé, c'était Colony Capital. Oh, là, là, là... Je ne dirais pas que c'était du n'importe quoi, mais c'était quelque chose qu'on voit de l'extérieur, un grand club avec pas mal de structures, mais quand on arrive à l'intérieur, on se rend compte que ouh là... Pour moi, c'était un choc thermique, parce que j'arrivais de grands clubs qui étaient structurés ».

« J'ai dû me remettre en question »

« Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dû me remettre en question. Comme on dit toujours dans le football il faut toujours se remettre en question. J'ai dû m'adapter à me forcer, à prendre des responsabilités, sur et en dehors du terrain. C'était du tout et du n'importe quoi. Ça m'a fait mûrir encore plus », a ensuite développé Claude Makélélé.