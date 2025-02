Vente du PSG : Il annonce la décision du Qatar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu’il est question d’un possible départ du Qatar et d’une vente du PSG dans un avenir proche suite à la mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi, Pierre Ménès livre son point de vue à ce sujet. Et selon lui, ce scénario paraît totalement impossible vu les enjeux financiers majeurs d’un tel dossier.

Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar a permis au club de la capitale de complètement changer de dimension sur le plan économique, et donc sportif. Pourtant, avec la récente mise en examen du président Nasser Al-Khelaïfi, accusé de complicité d'abus de pouvoir, certaines rumeurs font état d’une possible revente du PSG et d’un retrait total du Qatar dans ses investissements en France.

« C’est totalement impensable »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès donne son point de vue sur le sujet avec une position très claire : « Si les Qataris se retirent sans repreneur, ils abandonnent la fortune qu’ils ont investi dans ce club en terme de joueurs, de travaux au Parc, de construction du centre d’entraînement, de marketing… Donc c’est totalement impensable d’imaginer ça », estime l’ancien consultant de Canal +.

Personne pour racheter le PSG ?

Et selon lui, personne ne serait en capacité de pouvoir racheter le PSG avec une telle masse salariale à gérer : « Comme c’est difficilement pensable d’envisager un repreneur qui ait les moyens de racheter le club et d’en assurer le train de vie », poursuit Pierre Ménès. La décision du Qatar semble donc toute indiquée…