Mbappé s'attaque au Qatar, il n'en revient pas !

Kylian Mbappé sait où il va et plus particulièrement ce qu'il veut. Le champion du monde tricolore est allé au clash avec les dirigeants et propriétaires du PSG pendant plusieurs semaines en raison de son refus de rallonger son aventure parisienne. Sa force de caractère a laissé Anthony Mette, préparateur mental, sans voix.

Dès juin 2023, le clan Kylian Mbappé envoyait un courrier aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour leur faire part de sa décision de ne pas activer la clause présente dans son ancien contrat afin de le rallonger d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2025. Ce qui avait mis Nasser Al-Khelaïfi dans une colère noire jusqu'à le menacer d'un transfert s'il refusait de faire machine arrière.

«Franchement à son âge, être mis comme ça au placard, aller au combat contre des dirigeants d'un pays»

Finalement, Kylian Mbappé a campé sur ses positions, ce qui lui a valu trois semaines en autarcie à l'été 2023. Une force de caractère qui a bluffé Anthony Mette, préparateur mental de Raphaël Varane notamment. « Ce qui m'a choqué pour lui, c'est quand il a été placardisé par le PSG et qu'il a géré ça avec un grand sourire et qu'il est revenu, qu'il a rejoué après. Tu te dis, il est très fort. Franchement à son âge, être mis comme ça au placard, aller au combat contre des dirigeants d'un pays en fait indirectement (ndlr les Qataris), du PSG, tout un staff ».

«Pour faire ça, il faut quand même avoir une froideur, une carapace de dingue»

Se dresser contre les dirigeants du PSG ainsi que les propriétaires qataris n'est pas une promenade de santé et Anthony Mette en a été admiratif comme il l'a avoué au média Carré. « C'est déjà ultra violent, pas grand monde ne pourrait résister à ça. Lui il résiste, il revient, il gagne et il se montre indispensable. Pour faire ça, il faut quand même avoir une froideur, une carapace de dingue et une force mentale hors norme ».