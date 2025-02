Transferts au Real Madrid : Le conseil qui lui a fait snober le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 31 ans, Antonio Rüdiger fait aujourd'hui le bonheur du Real Madrid. C'est en 2022 que le défenseur central allemand a rejoint la Casa Blanca, en provenance alors de Chelsea. La trajectoire aurait toutefois pu être différente puisque Rüdiger était aussi dans les petits papiers du PSG. C'est finalement... un ancien Parisien qui l'a envoyé au Real Madrid.

Antonio Rüdiger l'a déjà répété à plusieurs reprises, sa carrière était vraiment proche de s'écrire du côté du PSG quand il était encore à Chelsea. En effet, à ce propos, l'Allemand, aujourd'hui au Real Madrid, avait expliqué : « Je voulais vraiment partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel, c'était mon souhait. Mais ça ne s’est pas passé comme ça et six mois plus tard, Tuchel arrivait à Chelsea en provenance du PSG. Ensuite, nous avons gagné la Ligue des champions ensemble. Cela devrait probablement être comme ça ».

« Il est venu me voir pour me demander ce que j'en pensais »

C'est libre qu'Antonio Rüdiger a signé au Real Madrid en 2022. Le PSG était alors encore au rendez-vous, mais c'est la Casa Blanca qui a raflé la mise. Et ce grâce à Claude Makélélé, ancien du club parisien. En effet, pour Free, l'ex-international français a avoué : « Des joueurs étaient en difficulté comme Rüdiger, je l'ai aidé. Je l'ai repositionné, je lui ai parlé. Regarde où il est. Il est au Real Madrid. Quand il a eu cette opportunité, il est venu me voir pour me demander ce que j'en pensais ».

« Cours, c'est une opportunité que tu as »

« Je lui ai dit : "Cours, c'est une opportunité que tu as". Pourtant, il avait le Bayern Munich, il avait le PSG. Je lui ai dit : "Tu veux gagner des titres ? Là, tu en as déjà gagné. Mais tu veux vraiment devenir un joueur de cette valeur-là ? Vas-y là-bas" », a poursuivi Claude Makélélé, qui a donc poussé Antonio Rüdiger vers le Real Madrid plutôt que le PSG.