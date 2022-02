Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le coup de gueule d’Alvaro Gonzalez contre Sampaoli et Longoria !

Publié le 12 février 2022 à 8h15 par T.M.

Alors qu’Alvaro Gonzalez se trouve actuellement dans une situation pas facile à l’OM, l’Espagnol a notamment pointé du doigt Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.

Dès son arrivée à l’OM, Alvaro Gonzalez s’était imposé comme le patron de la défense. Important sur la Canebière, l’Espagnol avait même été prolongé en mai dernier. Mais les choses ont vite changé pour le défenseur central. En effet, aujourd’hui, Alvaro Gonzalez n’entre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, qui l’avait d’ailleurs poussé au départ lors du dernier mercato hivernal. Finalement, l’ancien de Villarreal est resté à l’OM, refusant de faire ses valises comme le10sport.com vous l'a révélé, mais il garde en travers de la gorge le comportement de sa direction et de son entraîneur.

« Ils m’ont prolongé et à partir de là les problèmes ont commencé »