Mercato - OM : Sampaoli connaît son buteur pour la saison prochaine ?

Publié le 12 février 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations dont il continue de faire l’objet au sujet de sa situation personnelle à l’OM, Arkadiusz Milik a dégagé une tendance très claire : il n’envisage pas de quitter le club phocéen, et devrait donc rester le buteur providentiel du projet McCourt la saison prochaine.

Longtemps en quête de son fameux grand attaquant depuis le début de l’ère McCourt, l’OM a enchainé les échecs avec Kostas Mitroglou, Mario Balotelli, Dario Benedetto ou encore Valère Germain. Finalement, depuis un an, Arkadiusz Milik semble remplir ce rôle à merveille, et le buteur polonais a d’ailleurs retrouvé une grosse cote sur le marché des transferts grâce à ses performances avec l’OM. Et malgré les nombreuses spéculations sur son avenir, Milik a mis les choses au clair cette semaine en conférence de presse.

« Je n’ai jamais pensé à partir »