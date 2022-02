Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino va devoir une fière chandelle à Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Bien que Ralf Rangnick songerait entre autres à rester sur le banc de Manchester United la saison prochaine, Cristiano Ronaldo refuserait de témoigner d’une telle éventualité. Ce qui pourrait jouer en la faveur de Mauricio Pochettino qui rêverait d’obtenir le poste après son départ du PSG en fin de saison.

D’ici la fin de la saison, Mauricio Pochettino pourrait être remercié si jamais le PSG venait à échouer dès le stade des 1/8èmes d finale de la Ligue des champions d’après The Daily Telegraph . Néanmoins, l’option la plus probable en ce qui concerne le licenciement de l’entraîneur du Paris Saint-Germain serait une rupture de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2023, à la prochaine intersaison. Dès lors, la priorité de Pochettino serait d’obtenir le poste d’entraîneur de Manchester United, occupé pour le moment par l’intérimaire Ralf Rangnick qui devrait avoir son mot à dire au sujet de sa succession puisqu’il intégrera la direction en tant que consultant.

Ronaldo n’est pas fan de Rangnick