Mercato - PSG : Le suspense est à son comble dans le dossier Pochettino !

10 février 2022

Au coude à coude avec Erik Ten Hag pour le poste d’entraîneur de Manchester United pour la saison prochaine, le technicien du PSG Mauricio Pochettino a témoigné d’une déclaration de son concurrent direct qui laisse totalement planer le doute.

À la toute fin de la saison, à moins d’une élimination prématurée face au Real Madrid en Ligue des champions qui pourrait rebattre les cartes plus tôt que prévu, Mauricio Pochettino devrait voir son contrat être rompu par les dirigeants du PSG bien décidés à nommer Zinedine Zidane pour le remplacer comme le10sport.com vous le faisait déjà savoir en novembre dernier. La tendance a été confirmée depuis, et le départ de Mauricio Pochettino à Manchester United à une année de l’expiration de son contrat semble se dessiner pour l’été prochain. Néanmoins, l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, qui deviendra alors consultant au sein de l’organigramme de Manchester United, privilégierait le profil d’Erik Ten Hag selon The Daily Telegraph et ESPN . Le principal intéressé a cependant tenu à calmer le jeu au sujet de son avenir, contractuellement lié à l’Ajax Amsterdam jusqu’en juin 2023.

« Je ne vais pas penser à mon avenir maintenant »