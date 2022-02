Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino affiche bien un souhait très fort pour son avenir !

Publié le 10 février 2022 à 16h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino aurait bel et bien l'intention de rejoindre Manchester United la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis plusieurs mois. Et ces derniers temps, la situation ne s'est pas améliorée puisque le club de la capitale a été éliminé en huitième de finale de la Coupe de France aux tirs-au-but contre l'OGC Nice. D'autre part, l'absence de cohérence tactique ne plaide pas non plus en la faveur du technicien argentin dont le départ en fin de saison semble prendre forme.

Pochettino veut rejoindre Manchester United