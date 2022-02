Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino reçoit un énorme appel du pied à l'étranger !

Publié le 10 février 2022 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 10 février 2022 à 8h16

En eaux troubles au PSG où sa position n’est plus indiscutable comme le10sport.com vous le dévoilait en novembre dernier, Mauricio Pochettino serait attendu à Manchester United par une poignée de joueurs du vestiaire des Red Devils.

Le rêve de Mauricio Pochettino semble prendre forme en coulisse. Alors qu'il est passé à plusieurs reprises à côté de Manchester United, la dernière en date remontant en novembre dernier après l’éviction d’Ole Gunnar Solskjaer, l’entourage de l’entraîneur du PSG verrait le rêve de l’Argentin demeurer intact lorsque la période d’intérim de Ralf Rangnick, qui deviendra consultant pour le club mancunien par la suite, se terminera à la fin de la saison. Mauricio Pochettino semblerait faire partie de la short-list des dirigeants de Manchester United et pour sa part, n’aurait d’yeux que pour le challenge des Red Devils. Pour ce qui est de son contrat courant jusqu’en juin 2023 au PSG, son cas était déjà sujet à des discussions chez les dirigeants dès novembre dernier comme le10sport.com vous le révélait. Un départ serait déjà programmé en coulisse d’après Le Parisien , pour Manchester United ?

Le vestiaire de Manchester United veut accueillir Pochettino !