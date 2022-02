Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une recrue hivernale dévoile les coulisses de son intégration !

Publié le 10 février 2022 à 7h00 par La rédaction

Déjà décisif avec Barcelone, Adama Traoré n’a pas manqué son retour. Une intégration appuyée par les cadres du vestiaire qui l’ont accueilli et l'ont tout de suite mis à l'aise.

De retour au FC Barcelone cet hiver, Adama Traoré n’a pas perdu de temps pour se mettre les supporters dans la poche. Titulaire contre l’Atlético de Madrid, l’international espagnol a fait parler ses qualités pendant une heure, délivrant une passe décisive délicieuse pour Gavi. En une rencontre, Traoré a levé les doutes sur sa capacité à être décisif avec le Barça. Une intégration express qui a été facilitée par ses nouveaux coéquipiers.

« Ils m'ont dit qu'ils étaient contents que je sois revenu »