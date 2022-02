Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha peut se mettre à rêver pour l’après-Mbappé !

Publié le 10 février 2022 à 5h45 par Th.B.

Songeant à Erling Braut Haaland afin de combler l’éventuel laissé par le départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG a toutes ses chances dans cette opération puisque l’entraîneur du Borussia Dortmund a confirmé un potentiel départ de l’attaquant du BvB.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait potentiellement perdre Kylian Mbappé, pilier de l’attaque de Mauricio Pochettino. En effet, alors que son contrat ne court que jusqu’au 30 juin prochain, rien ne laisserait à penser qu’une prolongation sera signée entre le clan Mbappé et le PSG. D’ailleurs, le10sport.com vous a révélé début janvier que le champion du monde avait déjà pris un engagement moral envers le Real Madrid pour la prochaine intersaison. Pour le remplacer, toujours selon nos informations exclusives datant du 25 août, Erling Braut Haaland est la priorité des décideurs du PSG. Et les propriétaires du PSG peuvent se mettre à rêver du recrutement d’Haaland, dont la clause libératoire de 75M€ incluse dans son contrat au Borussia Dortmund sera effective le 31 mai prochain.

« Il prendra une décision et le club s'y préparera bien »